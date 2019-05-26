في اليوم العالمي لـ أفريقيا.. ماعت تطالب بالحل السلمي للنزاعات المسلحة



وقالت المؤسسة، في بيان، إن بعض الشعوب الأفريقية مازالت مصابة بمرض الصراعات الأهلية سواء بسبب الصراعات السياسية أو الصراع على الموارد أو ضعف الاندماج الوطني كأحد مخلفات الحقبة الاستعمارية، التي نتج عنها ترسيم حدودي غير متوافق مع التركيبة السكانية الإثنية.



وأضافت المؤسسة، في بيانها، أن الدول الإفريقية الأخرى تعاني من تدخلات خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن القومي لتظل الدول المستفيدة من الموارد الطبيعية تتمتع بخيرات القارة الإفريقية الغنية.



وأوصت "ماعت" منظمة الأمم المتحدة بتنظيم مزيد من الزيارات للدول الأفريقية، لمراقبة الأوضاع الحقوقية ومتابعة تنفيذ الدول لالتزامتها الدولية لاحترام حقوق الإنسان وتنفيذ أجندات التنمية المستدامة.

طالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالحل السلمي للنزاعات وتوقف الدول عن استخدام أفريقيا كساحة حرب، بمناسبة احتفال العالم اليوم 25 مايو، بالقارة السمراء في ذكرى إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، التي أصبحت تسمى بالاتحاد الأفريقي منذ العام 2002.وسلطت "ماعت" الضوء على أهم القضايا التي تواجه الشعوب الإفريقية وعلى رأسها الصراعات الأهلية والتدخلات الخارجية.