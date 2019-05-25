التراجع سيد الموقف.. عدوى الهبوط تصيب الذهب.. وجرام 21 يسجل 602 جنيه



وتتغير أسعار الذهب وفقا لعدة عوامل، من بينها الأسعار العالمية، وعملية العرض والطلب.



انخفضت أسعار الذهب فى محلات الصاغة بقيمة 3 جنيهات خلال نهاية تعاملات اليوم، السبت 25 مايو 2019؛ ليلحق بركب الهبوط والتراجع الذى أصاب الدولار الأمريكي، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 602 جنيه، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 518 جنيها.كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 690 جنيها، أما سعر الجنيه الذهب فسجل 4816 جنيها والسعر العالمي 1277 دولارا للأوقية.