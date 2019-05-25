ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الرئيس الجزائري المؤقت يعين رئيسين جديدين للتلفزيون وشركة "سونلغاز"

السبت 25/مايو/2019 - 08:58 م
عبد القادر بن صالح
عبد القادر بن صالح
أ ش أ
أصدر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم السبت، قرارا بتعيين سليم رباحي مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتلفزيون خلفا للطفي شريط.

وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي، أن الرئيس بن صالح قرر أيضا تعيين كل من بولخراس شاهو رئيسا لشركة (سونلغاز) الحكومية للغاز، وزوينة عبد الرزاق مديرة لسلطة ضبط السمعي البصري، وحمايدية منير رئيسا للوكالة الوطنية للإتصال والنشر (ANEP).

ترشيحاتنا

ميدو يكشف السر.. لهذا السبب الدوري الإنجليزي هو الأقوى في العالم

نهائي الكونفدرالية.. نهضة بركان يفقد أهم أسلحته أمام الزمالك في مباراة الإياب

مارسيلو: مدرب بازل كان يهدد محمد صلاح بسبب الصيام

الأخضر يرفع الراية البيضاء أمام الجنيه..الدولار يواصل التراجع في 5 بنوك

مرشح للانتخابات الهندية ينفجر بالبكاء.. حصل على 5 أصوات وعائلته تتكون من 9 أفراد.. فيديو

عقب ظهورها مع رامز.. #بشرى تتصدر تويتر

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفيلم الكوري Parasite يحصد سعفة كان الذهبية.. صور

أنطونيو بانديراس أفضل ممثل فى مهرجان كان السينمائى الدولى.. صور

بدء حفل ختام مهرجان كان السينمائى الـ72.. صور