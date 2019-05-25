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أخبار العالم

كوريا الشمالية تستلم مساعدات روسية من القمح

السبت 25/مايو/2019 - 08:54 م
كوريا الشمالية تستلم
كوريا الشمالية تستلم مساعدات روسية من القمح
أ ش أ
أكدت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية استلام بيونج يانج، اليوم، السبت، مساعدات من القمح الروسي.

وأفادت الوكالة بأن كميات من القمح، تبرعت بها روسيا من خلال برنامج الغذاء العالمي، وصلت إلى كوريا الشمالية.

وفي فبراير الماضي، قالت روسيا إنها تفكر في تزويد كوريا الشمالية بـ 50 ألف طن من القمح كمساعدات إنسانية بناء على طلب بيونج يانج، وفقًا لوكالة أنباء تاس الروسية.

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