شاهد.. مصطفى شعبان يصور المشهد الاخير من أبو جبل

انتهى الفنان مصطفى شعبان عصر امس السبت، من تصوير مسلسل ابو جبل بالكامل.



جمعت المشاهد الاخيرة فى المسلسل بين مصطفى شعبان ودياب ومحمد على رزق وباقى فريق العمل.



يذكر أن مسلسل أبو جبل يقوم ببطولته مصطفى شعبان ومحمد دياب ومحمد على رزق و نجلاء بدر وعائشة بن أحمد وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.



ودارت احداث المسلسل حول ابو جبل وصراعه مع اشقائه على الورث والانتقام لقتل ابنائه.