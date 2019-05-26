ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شاهد.. مصطفى شعبان يصور المشهد الاخير من أبو جبل

الأحد 26/مايو/2019 - 01:10 ص
صدى البلد
سمر سعد
انتهى الفنان مصطفى شعبان عصر امس السبت، من تصوير مسلسل ابو جبل بالكامل.

جمعت المشاهد الاخيرة فى المسلسل بين مصطفى شعبان ودياب ومحمد على رزق وباقى فريق العمل.

يذكر أن مسلسل أبو جبل يقوم ببطولته مصطفى شعبان ومحمد دياب ومحمد على رزق و نجلاء بدر وعائشة بن أحمد وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.

ودارت احداث المسلسل حول ابو جبل وصراعه مع اشقائه على الورث والانتقام لقتل ابنائه.
شاهد.. مصطفى شعبان يصور المشهد الاخير من أبو جبل
شاهد.. مصطفى شعبان يصور المشهد الاخير من أبو جبل

ترشيحاتنا

شاهد.. استاد القاهرة في أبهى صوره قبل انطلاق أمم إفريقيا

الله أكرم.. أجيري يتحدث باللغة العربية في أول لقاء على تايم سبورت

فيديو من داخل الحرم النبوي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

قاموا بتصويره عاريًا.. طالبة تستعين بـ 6 أشخاص لخطف زميلها بعد رفض أهله الزواج بها

افتكروه سوبيا.. أم وتوءمها يتناولون مبيدا حشريا على الإفطار فى البحيرة

شاهد.. أسرة ملك الأردن على مائدة الإفطار بعيدا عن الرسميات.. أحلى لمة

ads

كنت فاكرة السمك هياكله.. اعترافات صادمة لـ قاتلة طفلها بـ شرم الشيخ.. صور

بالمستندات.. كاف ينتصر لبيان الأهلي التاريخي ويورط الجبلاية

تعليق غريب من إسرائيل على هطول الأمطار داخل الحرم المكي

مستبعد من المنتخب .. حسن شحاتة يكشف أفضل ظهير أيسر في مصر

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

بعد 13 سنة من خناقة حسن شحاته وميدو.. شوبير يكشف سرا جديدا عنها

درة القاهرة الجديدة.. الرحاب فى ثوب جديد.. هشام طلعت مصطفى يفاجئ سكانها بأخبار سارة ويرفع شعار الرحابيون أولا.. تطوير شامل فى الخدمات وافتتاحات متتالية خلال الفترة القادمة

فطسته فى الميه.. مأساة طفل شرم الشيخ..ابوه كان عايز يكتبه باسم مراته التانية وامه قتلته .. صور

تايم سبورت تعلن إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي

شوبير يحرج سيف زاهر على الهواء

هذه المحافظات شديدة الحرارة غدا.. اعرف حالة الطقس المتوقعة

الحريم بتشتغل أحسن منك.. قاتل كاهن كنيسة شبرا: قتلته بعد ما عايرني.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس

في حفل إفطارها السنوي.. محبي مصر تكرم 1000 يتيم.. فيديو وصور

مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان فوشيا في بيروت.. صور