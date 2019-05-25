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أخبار البلد

عصام شيحة: الملف الحقوق الإفريقي يعاني من صعوبات بسبب صراع الأقليات

السبت 25/مايو/2019 - 09:09 م
صدى البلد
أماني نوار
قال الدكتور عصام شيحة، الأمين العام للمنطمة المصرية لحقوق الإنسان إن يوم أفريقيا هو اليوم الذى شهد تأسيس مُنظمة الوحدة الأفريقية فى عام 1963 موضحا أن مصر لديها ملفات متعددة في أفريقيا وذلك بحكم رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي هذا العام.

واوضح عصام شيحة في تصريح لـ"صدى البلد" أن ملف سد النهضة من أهم الملفات على المستوى السياسي، اضافة إلى بعض الملفات الأخرى، مؤكدا أن أفريقيا تلقى قبولا من الجانب المصري بعد غياب طويل؛ أما بالنسبة لملف حقوق الإنسان الإفريقي لايزال يعاني من بعض الصعوبات والسبب هو الصراعات الموجودة بين الأقليات، كما ان هناك دولا إفريقية أخرى تعاني اضطهادا من قبل الانظمة.

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