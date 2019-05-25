مشروع تخرج فى إعلام القاهرة يحقق 45 ألف جنيه عوائد مالية

أنتج مجموعة من طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة الفرقة الرابعة حملة إعلانية كمشروع تخرج حققت 45 ألف جنيه فوائد مالية للجهة المعلن عنها.



وقال سامي أحمد، أحد الطلاب المشاركين فى المشروع، لـ"صدى البلد"، إن الحملة كانت تسويقا لوكالة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والتي تمكن فريق مشروع "fighters" من خلق علامة تجارية لها وتصميم لوجو وشعار.



وأضاف أن الحملة تمكنت من إطلاق أول برنامج تدريبي ناجح للوكالة بهدف تدريب وتأهيل الشباب، وجذبت 70 متدربا للوكالة، مما يشير لنجاح الحملة في تحقيق الترويج المطلوب



وحصل فريق عمل fighters على المركز الأول في مهرجان مشروعات التخرج بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بجامعة القاهرة.



ويضم فريق عمل fighters كلا من الطالب سامي أحمد وجوليا هنري يوستينا مجدي وإيمان قمر ومني ممدوح وهدير صلاح ومحمد غريب وخلود مدحت وهشام الجيوشي ومحمد سيد ومحمد فريد ومحمود أبو المجد وهدير هشام وأشرقت سعد، وبإشراف الدكتورة إيمان نعمان، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام، والدكتورة حياة بدر، المشرف على المشروع، والدكتورة رحاب عبد المعز، المشرف المساعد.



يذكر أن وكالة كلية الإعلام بجامعة القاهرة بدأت منذ عامين وأطلقتها الدكتورة ايمان نعمان جمعة، وكانت الانطلاقة الحقيقية لها هذا العام، حيث قامت بتحويل مشاريع التخرج من مجرد محاكاة لسوق العمل لتكون سوق عمل حقيقية تدر دخلا على الجامعة والكلية.