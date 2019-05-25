ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الخارجية الروسية: لا نرى أي عقبات أمام تطوير باكستان برنامجها الصاروخي

السبت 25/مايو/2019 - 08:49 م
سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف
أ ش أ
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم إن روسيا لا ترى أي عقبات أمام تطوير باكستان برنامجها الصاروخي ولكن وفقا للامتثال بالالتزامات الدولية ذات الصلة.

وأضاف ريابكوف - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "الدول التي تطور برامجها الصاروخية يجب أن تتصرف وفقا للالتزامات الدولية ذات الصلة، لا نرى أي عقبات أمام تطوير باكستان لبرامجها الصاروخية".

وأكد أن هناك بعض أنظمة التصدير والرقابة التي تتبعها الدول وهناك التزامات في إطار الوثائق الموقعة: "نحن ضد الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصعيد الموقف، بما في ذلك في منطقة حساسة مثل جنوب آسيا، لكن في هذه الحالة نعتقد أن لكل دولة الحق السيادي في رعاية ضمان أمنها".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المكتب الصحفي التابع لوزارة الدفاع الباكستانية اللواء عاصف غافور أن باكستان أطلقت يوم الخميس الماضي بنجاح صاروخا باليستيا أرض-أرض من طراز شاهين -2، قادرا على حمل رؤوس نووية.

ووفقا للواء غافور، فإن هذه التجربة الناجحة تستجيب لمساعي باكستان الهادفة إلى دعم الاستقرار الاستراتيجي في المنطقة.

يذكر أن باكستان أجرت تجربة لإطلاق هذا الصاروخ، للمرة الأولى قبل 15 عاما في مارس عام 2004، وبدأ تزويد القوات المسلحة الباكستانية بصواريخ "شاهين – 2" في عام 2014.

ترشيحاتنا

أول رد فعل من بشرى رؤية غوريلا رامز .. فيديو

سيد عبد الحفيظ: لو جوارديولا بيدرب الأهلي مش هيحقق المركز الثاني

لاعبو الأهلي والزمالك يتسببون في أزمة بين اتحاد الكرة وأجيري

بعد أدائه التحكيمي.. الوداد المغربي يجهز أدلة تحيز جريشة لـ الترجي لتقديمها إلى الـ كاف

نهائي الكونفدرالية.. نهضة بركان يفقد أهم أسلحته أمام الزمالك في مباراة الإياب

شاهد.. شاب يسحل بلطجيا حاول السطو عليه في وضح النهار

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفيلم الكوري Parasite يحصد سعفة كان الذهبية.. صور

أنطونيو بانديراس أفضل ممثل فى مهرجان كان السينمائى الدولى.. صور

بدء حفل ختام مهرجان كان السينمائى الـ72.. صور