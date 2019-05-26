تعرف على تفاصيل الحلقة الـ 20 من مسلسل الزوجة 18.. فيديو

شهدت الحلقة الـ 20 من مسلسل الزوجة 18 كثيرا من المفاجآت حيث تزوجت سلوى خطاب من صديق ابنها حمزة "حسن الرداد"،كما ذهب زوجات حمزة للشركة وطالبن بميراثهن.



وخلال وجود زوجات حمزة فى الشركة تفاجأن بزواج حمزة من امراة عراقية وتونسية وليبية وطالبنه أيضا بميراثهن.



كما شهدت الحلقة الـ20 ايضا مفاجآة كبرى وهو ظهور الاخ التوءم لحمزة وهو يشبهه تماما ويطالب ايضا بحقه فى الميراث.



مسلسل الزوجة 18"، تدور قصته حول حول رجل أعمال شاب يتورط في العديد من المتاعب بسبب عدد زيجاته وعلاقاته الغرامية ويشارك في بطولته ناهد السباعي، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل ونور الكاديكي.. وعدد من الوجوه الصاعدة وهو من إخراج مصطفى فكري.



https://www.youtube.com/watch?v=DWB-R89En1c

