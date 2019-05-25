جامعة عين شمس تحتل المركز الثانى فى تصنيف ليدن الهولندي

أعلن الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس عن انجاز جديد حققته الجامعة فى مجال تحسين الوضع التنافسي للجامعة فى التصنيفات العالمية، حيث احتلت جامعة عين شمس المركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية فى تصنيف ليدن " Leiden " الهولندى للجامعات المعتمد على قوة تأثير الأبحاث الدولية المفهرسة بقاعدة البيانات الشهيرة Web of Science لعام ٢٠١٩ ، والذي شهد تواجد خمسة جامعات مصرية ضمن ٩٦٣ جامعة عالمية تضمنها هذا التصنيف من إجمالى نحو ٣٠ ألف جامعة حول العالم.



ومن جانبه أكد د. عبد الفتاح سعود – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على التصنيف الدولى للجامعة، أن عين شمس أحرزت تقدما بمعدل( +١٠) لتحتل المركز ٥٦٧ بعدد أبحاث ٣٢٤٨ ، لتحتل بذلك المركز الثاني بين الجامعات المصرية ،حيث جاءت بعد جامعة القاهرة .



وأضاف سعود، أن تصنيف CWTs Leiden يعتمد فى تقييمه للجامعات على الأبحاث المنشورة فى صورة مقال علمى أو مرجعى فى قاعدة بيانات Web of Science.



وقد أوضح التقرير الصادر عن تصنيف ليدن التقدم الذى أحرزته جامعة عين شمس كما يلى : بالنسبة لترتيب أعلى ١٠ % من الأبحاث المنشورة لأعلى نسب استشهادات علمية متكررة عالميا إلى الأبحاث المنشورة لباقى الجامعات المشاركة بالتقييم فى نفس مجالات التقييم احتلت جامعة عين شمس المركز ٥٨٢ عالميًا، بعدما نشرت( ١٠٥) بحث بمعدل تقدم (+٥٨ ) مركزا عن العام الماضى و بنسبة تغيير ( ٠.٨%).







