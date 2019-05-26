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فن

محمد فؤاد يحيي حفلا في القاهرة الجديدة.. الجمعة

الأحد 26/مايو/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
سمر سعد
يحيى النجم محمد فؤاد حفلا غنائيا بأحد فنادق القاهرة الجديدة يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل أشهر أغنياته ومنها "بين إيديك، سلام، طمنى عليك، كامننا ، ساعات بشتاق، حبيبى يا ، الحب الحقيقى .

يذكر أن محمد فؤاد يعرض له حاليا مسلسل الضاهر ويشاركه البطولة تامر عبد المنعم ومادلين طبر وأميرة هانى وعدد كبير من الفنانين .

ويجسد من خلال المسلسل دور ضابط فى الجيش ويقع فى حب فتاة من اصول يهودية .

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