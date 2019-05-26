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بين الناس

أهالي كفر أحمد برهام في الشرقية يستغيثون بالمحافظ لإنهاء أزمة الصرف

الأحد 26/مايو/2019 - 12:03 ص
صدى البلد
القسم الميدانى
تقدم أهالي كفر أحمد برهام بمركز الزقازيق محافظة الشرقية، بشكوى إلى خدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" الإخباري، من انتشار مياه الصرف الصحي بالقرية.

وأوضح الأهالي أن القرية تعاني من عدم توافر خدمة الصرف الصحي منذ عام 2010 وتقدمنا بطلبات كثيرة ولا أحد ينظر إلينا، ومن خلال موقع صدى البلد نناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بسرعة التدخل وإنهاء هذه الأزمة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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