7 حقائق تعد مفاجأة حول الكوليسترول تعرفى عليها

أول ما يتبادر إلى ذهنك عندما تفكر في الكوليسترول؟ يجب أن تفكر في الأطعمة الدهنية وأنها السبب وراء إرتفاعه ؟



ويعد الكوليسترول مادة شبيهة بالشمع موجودة في جميع خلايا الجسم وهو من نوعين - الكولسترول السيئ والكوليسترول الجيد.إليك جقائق لا تعرفينها عن الكوليسترول



1- يضاعف الكوليسترول السيئ خطر الإصابة بأمراض القلب ومشاكل القلب الأخرى كما أن الكوليسترول الجيد (HDL) هو كولسترول "صحي" يخفض الكوليسترول السيئ عن طريق إزالته بعيدًا عن الشرايين والكبد.



2- يجب أن يتراوح الكوليسترول الحميد (HDL) بين 50-60 كما أن انخفاض الكوليسترول في الدم أمر سيء بالنسبة للجسم يعلم الجميع أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أمر سيء ، لكن انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم قد يكون غير صحي أيضًا. يقترح الخبراء أن يكون إجمالي الكوليسترول لديك أقل من 200 ملج / ديسيلتر ، وهو معدل للبالغين. انخفاض الكوليسترول في الدم أقل من 160 ملج / ديسيلتر سيزيد من المخاطر الصحية بما في ذلك السرطان.



3. يمكن أن يزيد النشاط البدني من نسبة الكوليسترول الجيد في الجسم أما الأطعمة المقلية فهى تحتوي على الدهون غير المشبعة التي ترفع الكولسترول. الدهون غير المشبعة والدهون المشبعة هي المسؤولة عن زيادة الكوليسترول السيئ.



4.ارتفاع الكوليسترول في الدم يمكن أن يكون وراثيا تشير التقديرات إلى أن 75 في المئة من الكوليسترول بسبب الجينات وحوالي 25 في المئة بسبب النظام الغذائي.



5. يمكن للأطفال أيضا أن يعانو من ارتفاع الكوليسترول في الدم يمكن أن يكون الأطفال أكثر عرضة لخطر الإصابة بالكوليسترول السيئ في سن مبكرة. يمكن أن يعاني الأطفال الذين يعانون من مشاكل الكوليسترول بسبب حالات مثل السمنة أو تاريخ عائلي من النوبات القلبية أو تاريخ عائلي من ارتفاع الكوليسترول في الدم



6. التعرق يمكن أن يرفع الكولسترول الجيد هل تعلم أنه يمكنك رفع مستويات الكوليسترول في الدم عن طريق التمرين؟ ممارسة الرياضة بكثافة يزيد من مستويات الكولسترول الجيدة. كلما زادت العرق ، كلما قللت من نسبة الكوليسترول السيئ.



7. لا يمكنك العيش بدون الكوليسترول فهو ضروري لأن هرمونات وخلايا الجسم تحتاجها لتعمل بشكل صحيح.