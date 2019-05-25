بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بنهائي كأس ملك إسبانيا الآن

حرصًا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة برشلونة وفالنسيا، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساءً، في نهائي كأس ملك إسبانيا.



ويسعى برشلونة للفوز على فالنسيا والتتويج باللقب وتحقيق الثنائية هذا الموسم ( الدوري والكأس)، من أجل مصالحة جماهيره بعد الهزيمة المذلة أمام ليفربول برباعية نظيفة، على ملعب " أنفيلد"، ووداع بطولة دوري ابطال أوروبا من الدور نصف النهائي.



ويتطلع برشلونة للفوز بلقب الكأس للمرة الـ 31 في تاريخه، والخامس على التوالي، ليصبح أول فريق يتوج ببطولة كأس ملك إسبانيا 5 مرات على التوالي، متفوقًا على ريال مدريد وأتلتيك بلباو المتوجون 4 مرات تواليًا.



ويحلم فالنسيا بخطف لقب الكأس، بعدما نجح في تقديم موسم مميز، وأنهى مسابقة الدوري في المركز الرابع.



وكان برشلونة تأهل للمباراة النهائية، بعدما تغلب على ريال مدريد بنتيجة 4 ـ 1 بمجموع المباراتين ذهابًا، وإيابًا، بينما تأهل فالنسيا على حساب ريال بيتيس.







