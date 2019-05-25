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حوادث

النقض: إغفال النيابة العامة ذكر أسباب طعنها على الحكم يؤدي لعدم قبوله

السبت 25/مايو/2019 - 09:39 م
محكمة النقض
محكمة النقض
محمد عبدالله
أكدت محكمة النقض أن الطعن المقدم من النيابة العامة يشترط لقبوله أن يذكر أسباب طعنها على الحكم، وإغفالها ذكر الأسباب يؤدى لعدم قبول طعنها.

وقالت المحكمة خلال نظرها الطعن رقم 23082 لسنة 87 جلسة 2018/06/06، ان تقرير النيابة العامة بالطعن فى الحكم بإدانة المطعون ضدهما واقتصار مذكرة أسباب طعنها على تعييب الحكم بالنسبة لأحدهما دون الآخر. أثره عدم قبول الطعن قبل الأخير شكلًا.

وأوضحت " لما كان النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة المطعون ضدهما.

إلَّا أنه لما كان البيِّن من مذكرة أسباب الطعن أنها اقتصرت على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة المحكوم عليه الأول ، وخَلَت كليَّة من إثارة اسم أو سبب تنال به قضاء الحكم ضد المتهم الثاني ، ما يجعل طعنها بالنسبة له خلوًا من الأسباب، ومن ثم يتعيَّن القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة قبل المطعون ضده الثاني... شكلًا.

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