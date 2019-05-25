بث مباشر .. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج الشوط الثاني الآن

حرصًا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج، اليوم، السبت، في تمام الثامنة مساءً، في نهائي بطولة كأس ألمانيا.



ويسعى بايرن ميونيخ للفوز باللقب، وتحقيق الثنائية ( الدوري والكأس) هذا الموسم، بينما يطمح لايبزيج في خطف البطولة من العملاق البافاري.



ويستعيد بايرن ميونيخ لجهود كل من مانويل نوير وجيمس رودريجيز بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما في الفترة الأخيرة.



وكان بايرن ميونيخ تأهل للمباراة النهائية بعدما تغلب على فيردر بريمن بنتيجة 3 _ 2، بينما تأهل لايبزيج على حساب هامبورج.



ويعد بايرن ميونيخ هو الأكثر تتويجًا ببطوة كأس ألمانيا برصيد 18 مرة، بفارق 12 لقبًا عن فيردر بريمن صاحب المركز الثاني.



