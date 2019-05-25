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فن

بعد شهر من زفافه.. فنان يمني يلقى مصرعه في حدث سير

السبت 25/مايو/2019 - 10:25 م
فنان يمني يلقى مصرعه
فنان يمني يلقى مصرعه
سعيد فراج
لفظ الفنان الشعبي اليمني علاء عرفات، أنفاسه الأخيرة أمس الجمعة، بعد حادث سير مروع تعرض له بمدينة المنصورة اليمنية، بعد اصطدام سيارته بأخرى مسرعة على الطريق الرابط بين جولة كالتكس ومدينة إنماء.

الحادث المروع الذي تعرض له علاء عرفات، أدى إلى وفاته، وأحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، لرحيل الفنان في سن صغيرة جدًا.

يأتي خبر وفاة علاء عرفات، بعد احتفاله منذ شهر بحفل زفافه قبل أن يلقى حتفه بحادث سير مروع مؤخرًا.
بعد شهر من زفافه.. فنان يمني يلقى مصرعه في حدث سير

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