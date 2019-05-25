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ديني

الإفتاء تطالب بتقليل الكلام والنوم في العشر الأواخر من رمضان

السبت 25/مايو/2019 - 09:27 م
فضل العشر الأواخر
فضل العشر الأواخر من رمضان
محمد صبري عبد الرحيم
قالت دار الإفتاء، إنه بدأت منذ مغرب اليوم أول ليلة من الليال العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك، ناصحة بالإكثار من العبادة والصلاة على سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-.

ونصحت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك» في الليالي العشر الأواخر لشهر رمضان بالتقليل من أربعة أمور وهي: «الأكل والنوم والكسل والكلام»، لكي يحظى المسلم بنفحات هذه الليالي المباركة ويوفق في قيام ليلة القدر.

وتابعت: إن ليلة القدر 12 ساعة خير من ألف شهر، أي خير من 720.000 ساعة أي «3/4 مليون ساعة»، إذًا ساعة فيها أفضل من 60.000 ساعة، من حرم خيرها فهو المحروم، إنها حقًا ليلة العمر.

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