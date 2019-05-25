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مرصد الكهرباء: 20 ألف ميجاوات زيادة احتياطية عن الحمل الاقصى

السبت 25/مايو/2019 - 10:34 م
صدى البلد
وفاء نور الدين
قال مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج اليوم السبت تبلغ 20 ألف ميجاوات، مشيرا إلى انه لم يتم أمس الجمعة تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم الثلاثاء 27 ألفا 700 ميجاوات، والمتاح 47 الف و700 ميجاوات ،وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

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