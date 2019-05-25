كاميرات المراقبة كشفته.. مجهول يشعل النار فى مسجد بـ ألمانيا

أقدم شخص مجهول الهوية على إشعال النيران، اليوم، في حاويات أمام مسجد بمدينة ألمانية مما تسبب في إشتعال حريق بالمسجد أدي إلي العديد من الأضرار المادية.



ونشرت وكالة الأناضول، أن الشخص المجهول قام بإضرام النيران في الحاويات الكائنة أمام مسجد تابع لجمعية "المجتمع الإسلامي" بمدينة هاجن الألمانية، إلا أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية.



وأجلت قوات الشرطة الألمانية جميع العائلات والأطفال المتواجدين في محيط المسجد وجار التحقيق في الحادث.



وكشف عمر أورال، رئيس الجمعية التابع لها المسجد، إن كاميرات المراقبة أظهرت الشخص وهو برفقة كلابه، حينما أشعل النار في صناديق النفايات أمام الجامع، ولم تظهر تسجيلات كاميرات المراقبة لحظة إضرامه النار في الحاويات، إلا أن النيران بدأت بالاشتعال تزامنا مع مغادرته المكان.



وأكد أورال أن المسجد أصيب بالعديد من الأضرار المادية دون وقوع أضرار بشرية، معربا عن حزنه إزاء وقوع حوادث كهذه، مؤكدا أن مثل هذه المحاولات لن تثنيهم عن طريقهم في العمل من أجل المجتمع الإسلامي في ألمانيا وأوروبا.