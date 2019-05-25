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مرأة

أبرزها بذور الكزبرة.. 6 علاجات غير متوقعة للكوليسترول

السبت 25/مايو/2019 - 10:34 م
صدى البلد
لمياء الياسين
علاجات طبيعية سريعة تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم بدون أدوية يمكنك الإعتماد عليها إذا كنت ممن لا يفضلون تناول الأدوية

إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..

1. الثوم .. واحدة من الفوائد الصحية للثوم هو خفض الكوليسترول في الدم كما أن الثوم يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الكلي ومستويات LDL . أظهرت دراسة أخرى أن استهلاك الثوم يوميًا لمدة شهرين سيؤدي إلى خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

2. بذور الكتان .. تحتوي على ألياف قابلة للذوبان وأحماض أوميجا 3 الدهنية و يمكن لمشروب بذور الكتان خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار بنسبة 12 في المائة

3. بذور الحلبة .. تتمتع بخصائص طبية وهي مصدر جيد للخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة و يلعب المركب الرئيسي في الحلبة المسمى saponins دورًا في خفض الكوليسترول الضار LDL ,,

4. الكركم .. يحتوي على مركب قوي يسمى الكركمين والذي أظهر أنه يخفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار في الدم ..

5. الريحان .. غنى بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التى تحارب تصلب الشرايين في الأوعية الدموية

6. بذور الكزبرة .. لديها القدرة على خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية السيئة بشكل ملحوظ .

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