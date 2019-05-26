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اقتصاد

رئيس هانو بنزايون: ندرس نقل مصنع بونتريمولي لإحدى المناطق الجديدة

الأحد 26/مايو/2019 - 12:01 ص
حمدى أحمد، رئيس مجلس
حمدى أحمد، رئيس مجلس ادارة شركة هانو بنزايون
علياء فوزى
قال حمدى أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة هانو بنزايون، التابعة للقابضة للسياحة والفنادق احدى شركات قطاع الأعمال العام، إن هناك عدة خيارات لتطوير مصنع بونتريمولى المملوك للشركة منها نقله من مكانه الحالى ببولاق أبو العلا الى منطقة صناعية جديدة بمساحة أكبر مما عليه الآن البالغة 325 مترا، أو الاستمرار فى المكان الحالى رغم صعوبة تطويره والوصول إليه مؤكدا أن كل الخيارات مازالت تحت الدراسة.

أضاف احمد فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن خطة تطوير المصنع تتضمن إعادة النظر في تكاليف الإنتاج مع المحافظة على الجودة وذلك لتنشيط المبيعات.

وتابع: المصانع يقوم بتوريد منتجاته لفروع الشركة التى تتمتع بجودة عالية وأخشاب زان واسعار مناسبة مقارنة بالمنتجات أقل جودة وأعلى سعر منتشرة بالأسواق.

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