البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ 1.7 مليار جنيه.. الاثنين

يطرح البنك المركزي، بعد غد الإثنين، نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.



وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 750 مليون جنيه أجل 7 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو مليار جنيه جنيه أجل 3 سنوات.



ومن المتوقع وصول قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويُموَّل ذلك بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة وأدوات الدين الحكومية نيابةً عن وزارة المالية، ومساعدات الدول العربية ومنحها والقروض الدولية.