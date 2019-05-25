لا تراجع ولا استسلام.. كواليس قرارات الأهلي في أزمة مؤجلات الدوري

أكد مجلس إدارة الأهلي تمسكه بعدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أي مباراة لما بعد بطولة أمم أفريقيا ، ورفض المجلس كافة الضغوط التي قام بها البعض بهدف تراجع إدارة النادي عن موقفها في ظل الإجماع الكامل علي القرارات التي أصدرها المجلس في ساعة مبكرة من صباح أمس.



وقالت إدارة النادي إن القرارات الصادرة ليس الهدف منها الشو الإعلامي كما ردد البعض ولكنها جاءت بعد دراسة متأنية للموقف وبإجماع كامل أعضاء المجلس وحازت علي رضا أغلب أندية الدوري لأن كل شيء كان مدروسا ومقننا.



وأضافت إدارة النادي أن طلب الأهلي جاء لعدة أسباب أولها أن اتحاد الكرة تلقى خطابا من الاتحاد الأفريقي يخطره فيه بأن آخر موعد للقيد الأفريقي للأندية سيكون نهاية يوليو وأخفى مسئولو الجبلاية هذا الخطاب، وطبقا لما هو محدد مسبقا فإن جدول الدوري سينتهي ٢٦ يوليو أي يتبقى فقط أربعة أيام تكون مطالبا فيها بتسويق لاعبيك وشراء صفقات جديدة والعديد من الأمور الأخرى.



وأوضحت الإدارة أن مجلس الإدارة راعى في قراراته تكافؤ الفرص في المنافسة والهبوط بأن يلعب المنافس كل مؤجلاته وهو ما يحدث في كل دول العالم بل وفعلوا ذلك مع الأهلي نفسه في وقت سابق حين أجبروه على خوض ٨ مباريات في ٢٤ يوما بفاصل زمني ٣ أيام لكل مواجهة.



وشدد عضو بمجلس الإدارة انهم تعاونوا مع اتحاد الكرة كثيرا وتكبد فريقهم خسائر بالجملة ما بين إصابات وغيرها ولكن ناديهم يتسلح باللوائح والنظام ضد جدول لمسابقة لم يمر علي تاريخ كرة القدم العالمية بأن يكون فيها كلمة أو بحيث سوف يتم تحديد الطرف الآخر للمباراة طبقا لموقفه من البقاء في جدول المسابقة.



وشددت إدارة النادي على أنها لن تتراجع عن القرارات التي تم اتخاذها وسيصل النادي إلى أبعد مدى للدفاع عن حقوقه المشروعة متسلحا باللوائح وتكافؤ الفرص في مواجهة توجيه واضح للمسابقة بكل الطرق ليفوز بها طرف واحد معروف للجميع.



وأكد الأهلي أن سبب إصدار القرارات وعدم الانتظار لاجتماع اتحاد الكرة هو تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بتقديم تصور جديد وهو نفسه من قام بعمل الجدول الذي أثار حالة من الغضب الشديد وردود الفعل العنيفة، بجانب أن الجولة ٣٤ ستكون قد بدأت فعليا ولن يكون هناك مجال للتراجع.