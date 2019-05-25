جروس وبشرى جديدة لعشاق الأبيض قبل مباراة الغد

كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن صعوبة مباراة نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء غدا الأحد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها على ملعب برج العرب.



وأوضح: أن الفريق بدأ البطولة منذ ديسمبر ولعب الفريق 15 مباراة وغدا هي المباراة رقم 16 ونلعب لقاء الغد بعد الخسارة في مباراة الذهاب، ولكن الزمالك يلعب منذ بداية البطولة على الفوز باللقب.



وأضاف: في المؤتمر الصحفي أن نتيجة الذهاب قد تمنح الزمالك الأفضلية في العودة وفرصة الفريق كبيرة في تحقيق الفوز ، وأضاف أن الفريق لديه 3 حلول لتعويض غياب عمر السعيد سواء بالدفع بحميد أحداد أو الدفع بخالد بوطيب أو الدفع بالثنائي معا.



وأكد أن الفريق أمامه 90 دقيقة لا مجال للتعويض بعد ذلك، وقال المدير الفني :" كنا لا نتمنى استقبال أهداف في لقاء الذهاب ولكني أثق في قدرات لاعبي الزمالك ولديهم الشجاعة والذكاء لتعويض الخسارةبهدف".



وأوضح المدير الفني أنه يعمل مع اللاعبين منذ 11 شهر على أهداف معينة ورفض التعليق على اختيارات أجيري المدير الفني للمنتخب للاعبين قي قائمة كأس الأمم الأفريقية موضحا أنها حرية شخصية.



وعلق على الخسارة بهدف دون رد في لقاء الذهاب، موضحا أنه كان يتطلع للخروج بنتيجة إيجابية في المباراة السابقة، ولكن الزمالك قادر على التعويض في مباراة العودة وتحقيق اللقب.



وأوضح المدير الفني أن الونش جاهز للمشاركة في المباراة ومن اللاعبين المتحمسين للمباريات النهائية وقد يبدأ في التشكيل الأساسي خلال مباراة الغد أمام بطل المغرب.



وأضاف جروس أن الزمالك يعاني من غيابات في ظل إصابة كلا من مصطفى فتحي وفرجاني ساسي وغياب حمدي النقاز وعمر السعيد للإيقاف، ولكن الفريق لديه البدائل القادرة على تعويض الغيابات، مشددا على أن الفريق لن يتأثر بالغيابات في اللقاء.