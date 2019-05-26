العطاء والتغيير.. قائمتان تتنافسان على انتخابات غرفة الدقهلية



وتضم لجنة النادى الاجتماعى باستاد المنصورة عدد٤١٦١منشأة فردية،ولجنة فرعية باستاد المنصورة ٤١٨٦منشأة فرديةمن رقم سجل تجارى ٤١٦١وحتى ٨٣٣٦ من ناخبى بندر ومركز المنصورة عقب ادراج ١٠ ناخبين تم قبول تظلمات عدم الوجود بالجدول الغرفة اضافة الى تصويت ١٥٧٩ منشأة اعتبارية من سجل تجارى استثمار رقم ١ الى ١٥١٩بعد ادراج عدد ٦٠ ناخبا كشركات بعد قبول تظلمات عدم الادراج بجدول الجمعية العمومية للغرفة المسددين اشتراك الغرفة عام ٢٠١٨ حتى ٧ نوفمبر الماضى.



اما اللجنة الثالثة ومحلها مجلس مدينة طلخا تضم ٧٨٠٩ ناخبا فرديا من بندر ومركز طلخا وبلقاس وشربين ونبروة،و٥٩٩ ناخب شركات بعد اضافة ٢٦ شركة للجدول الناخبين للغرفة.



واللجنة الرابعة ومقرها قاعة ام كلثوم بالسنبلاوين وتشمل بندر ومركز السنبلاوين وتمى الامديد واجا عدد ٨٩٥٦ منشأة فردية مقابل ٥٢٣ شركة اما اللجنة الخامسة ومحل التصويت الوحدة المحلية لمجلس مدينة ميت غمر وتضم ٥٤٩٣ منشأة فردية ،و٦٠٩ شركات بينما اللجنة السادسة ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة منية النصر والتى يصوت فيها ناخبى بندر ومركز منية النصر ،ودكرنس ،وبنى عبيد ،والمنزلة ،والمطرية ، وفيها ٦٦٢٩ ناخبا فرديا مقابل ٣٧٥ شركة بعد ادراج ٨ منشآت اعتبارية بعد قبول التظلم من عدم الادراج بجدول الغرفة المسددين اشتراكات عام ٢٠١٨.



تلقت اميمه عوض الله فرحات رئيس لجنة الجدول ومدير مكتب السجل بالغرفه التجاريه بالدقهليه طلبا من المرشح محمد متولى خضير للانسحاب من "ماراثون " انتخابات غرفة الدقهلية التجارية المقرر لها 15 يونيو القادم ليصبح هناك 18 مرشحا فقط سيتنافسون على ٨ مقاعد لمجلس إدارة غرفة الدقهلية التجارية دورة 2019/ 2023 المزمع إجراؤها وجرى إبلاغ الوزارة بانسحاب المرشح فورا.واعتبرت "مصادر"داخل الغرفة أن التنازل لم يغير كثيرا فى العملية الانتخابية خاصه وان المرشح كان "مستقلا " ، بالاضافه الى ان هناك ١٨ مرشحا على ٨ مقاعد ...وان ذلك" التنازل " لا يختصم من عدد اى من القائمتين المتنافستين البالغ عدد كل منهما ٨ مرشحين والتى تضم الاولى منها والتى ترفع شعار" العطاء بلا حدود " جميعها المجلس الحالى برئاسة المهندس احمدابراهيم محمد رعب (مقاولات عمومية) للتنافس على ٨مقاعد مجلس ادارة الغرفة ، وهم مدحت فوزى عبدة الفيومى (نائب أول ) حلويات،وسامى احمد عبدالرازق سلطان (نائب ثانى ) مستودعات البوتاجاز،وثروت فتح الباب (امين صندوق ) مقاولات متكاملة واستثمار عقارى ،والسيد حمد التهامى حسنين (استثمار عقارى)،وابراهيم يحيى ابو الفتوح(ملابس جاهزة)،وليد فتحى السيد فرعون (مضرب ارز وتشغيل صوامع )،وحاتم حسين محمداحمد المير (بذور ومبيدات زراعية وحشرية).فى مواجهة قائمة "التغيير والاصلاح" برئاسة حسن الحنفى حسن الناغى (نشاط برمجيات وكومبيوتر ) وابراهيم رفعت حسيب (مخابز) الحليف الدائم "للمشاكس" فى كافة جولات الانتخابات السابقة ،وياسر الحنفى الناغى (توكيلات تجاريةوتنظيم معارض) ،وحسن محمدمنصور عطية (استيراد وتصدير وتأجير وتسويق معدات)،وعبد الغنى عبد العليم عبد الغنى الشهير بعبد الغنى العدوى (ثلاجة فواكه ،وموز)،ومجدى عبد الرازق احمد موسى (تصليح وبيع ساعات)،وعبد الفتاح عبد الحى محمد مصطفى (عبدالفتاح البحراوى)مصوغات ذهبية،ومجدى عبد الرازق أحمد موسى (تصليح وتصنيع النجف والساعات)،وطلعت محمد على عبد الجواد الشاعر (تشغيل وتشكيل المعادن ،والالمونيوم)وبينما تقلص عدد المرشحين المستقلين من ٣ مرشحين الى اثنين فقط هما محمد رشاد رياض على وشهرتة محمد رشاد ( صيانة سيارات وتوكيل هونداى)، ومدحت أحمد فهمى سلامة (خراطة وتشكيل معادن ).من جانبها قالت امين عام غرفة الدقهلية التجارية ورئيس لجنة التفويضات ابتسام ابراهيم فى تصريحات خاصه لـ" صدى البلد " "انة تم اجراء نحو ١٩٣ تفويضا من المنشآت الاعتبارية الموجودة بجداول الناخبين منذ فتح باب عمل التفويضات مطلع الشهر الحالى بمقر الغرفة بشارع الجمهورية فوق عمر أفندى وأمام مركز ثقافة المنصورة ويستمر فى عمل التفويضات " حتى 30 مايو الحالى لاى شركة فى حدود ٥ تفويضات فقط لكل واحد حسب منشور 7 الذى ينظم جدول انتخابات الغرف التجارية ، لافته الى ان هناك عدد ٣٥٨٥ منشأة اعتبارية لها حق التصويت فى غرفة الدقهلية التجارية .وقالت ابتسام أن "الغرفة " تعاقدت مع البريد على إرسال الخطابات المسجلة لدعوة نحو ٤٠٩١٩ ناخبا (المجمع الانتخابى ) لانتخابات الغرفة دورة ٢٠١٩/٢٠٢٣ المقرر عقدها منتصف شهر يونيو القادم على عنوانيهم حيث تم إنجاز نحو ٦٥٪ منها حتى الآن وجارى ارسال الباقى على أن تكون وصلت لكافة الناخبين قبيل ١٥ يوما من بدء "العملية الانتخابية ".ويكون أمام "المجمع الانتخابى" اختيار ٨ مرشحين من إجمالى ١٨ مرشحا بعد تنازل المرشح المستقل محمد متولى محمد متولى خضير( مستودع بوتاجاز ), وتقديم طلبا رسميا للجنة الجدول ب للفوز بمقاعد مجلس ادارة الغرفة وذلك عبر "الاقتراع" فى ٦ لجان انتخابية تضم بندر المنصورة،ومدينة المنصورة ،،وميت غمر ،والسنبلاوين ،ومنية النصر ،وطلخا فى وقت واحد.