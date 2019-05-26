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محافظات

لليوم الثاني على التوالى.. استمرار أعمال القافلة الطبية بالقناطر

الأحد 26/مايو/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تواصل القافلة الطبية التى تنظمها مديرية الصحة بالقليوبية عملها لليوم الثانى على التوالى للكشف على اهالى قرية قرنفيل بمركز القناطر الخيرية للكشف على المواطنين وصرف العلاج بالمجان.

وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن القافلة تضم تخصصات (جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، باطنة، أطفال، أنف وأذن وحنجرة، عظام وقلب) بالإضافة إلى معمل للتحاليل وتتم إجراء الفحوصات الطبية وقياس ضغط الدم والسكر.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف القوافل الطبية العلاجية المجانية للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة من حق المواطن على الدولة بشكل منتظم.

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