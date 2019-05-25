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فن

رامز جلال يوجه رسالة لـ أنجلينا جولي بعد سقوط بشري

السبت 25/مايو/2019 - 10:35 م
صدى البلد
سعيد فراج
نشر الفنان رامز جلال، عدة صور له عبر حسابه الرسمي على تويتر، من كواليس حلقة اليوم ببرنامج «رامز في الشلال» التي كانت ضحيتها الفنانة بشرى، وعلق على الصور قائلًا: «الصور اللى هتفرح أنجلينا جولى»، في إشارة منه إلى تعليق بشرى فى الحلقة بأن النجمة العالمية أنجلينا جولي هي التي ستسعد بهذا المقلب.

ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.

وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون عليه ضربا.


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