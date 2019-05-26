شعبة الآلات والمعدات: صادرات مصر تحتل المرتبة 15 في السوق التركية

قال المهندس حمادة العجواني رئيس شعبة الالات والمعدات إن الصادرات المصرية إلى تركيا حققت رقما قياسيا وأصبحت تحتل المرتبة الـ15 الأكبر لتركيا، وبلغت 2.19% بزيادة تبلغ 9.68%، بينما بلغت حجم الواردات التركية إلى مصر نحو 3.05 مليار دولار أمريكي بزيادة تبلغ 29.4% خلال عام 2018.



ونوه العجواني، إلى أن تركيا حققت رقما في حجم التجارة الخارجية مع مصر عام 2018 بلغ نحو 5.24 مليار دولار أمريكي، وذلك يعد أعلى مستوى مقارنة بأعلى مستوى حققته من قبل في عام 2012، في حين بلغ حجم واردات تركيا لمصر في العام ذاته نحو 902 مليون دولار أمريكي، أما الصادرات فبلغت حوالى 652 مليون دولار أمريكي، وتضاعفت حجم الصادرات بين البلدين في الاثني عشر عاما الماضية ثلاث مرات ونصف المرة.