ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

شعبة الآلات والمعدات: صادرات مصر تحتل المرتبة 15 في السوق التركية

الأحد 26/مايو/2019 - 03:04 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
قال المهندس حمادة العجواني رئيس شعبة الالات والمعدات إن الصادرات المصرية إلى تركيا حققت رقما قياسيا وأصبحت تحتل المرتبة الـ15 الأكبر لتركيا، وبلغت 2.19% بزيادة تبلغ 9.68%، بينما بلغت حجم الواردات التركية إلى مصر نحو 3.05 مليار دولار أمريكي بزيادة تبلغ 29.4% خلال عام 2018.

ونوه العجواني، إلى أن تركيا حققت رقما في حجم التجارة الخارجية مع مصر عام 2018 بلغ نحو 5.24 مليار دولار أمريكي، وذلك يعد أعلى مستوى مقارنة بأعلى مستوى حققته من قبل في عام 2012، في حين بلغ حجم واردات تركيا لمصر في العام ذاته نحو 902 مليون دولار أمريكي، أما الصادرات فبلغت حوالى 652 مليون دولار أمريكي، وتضاعفت حجم الصادرات بين البلدين في الاثني عشر عاما الماضية ثلاث مرات ونصف المرة.

ترشيحاتنا

أخطر رئيس في تاريخ البلاد.. ساندرز يطلب دعم الأمريكيين لإسقاط ترامب

أجيري: محمد صلاح يعطي أفضلية لمنتخب مصر في التتويج بأمم أفريقيا

الإمام الشعراوي يكشف موعد ليلة القدر في فيديو نادر

الإيرانيون يعبرون عن ضيقهم.. طهران مشغولة عن تهديدات واشنطن بملاحقة ممارسي اليوجا

مارسيلو: مدرب بازل كان يهدد محمد صلاح بسبب الصيام

كان عمرى 15 سنة.. سوزان نجم الدين: أنا أم حمادة هلال لهذا السبب.. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس

مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان فوشيا في بيروت.. صور

فطسته فى الميه.. مأساة طفل شرم الشيخ..ابوه كان عايز يكتبه باسم مراته التانية وامه قتلته .. صور