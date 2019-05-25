ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

مستقبل وطن بدمياط يشارك في تكريم أبطال حرب أكتوبر بقرية كفر المياسرة.. صور

السبت 25/مايو/2019 - 11:33 م
مستقبل وطن بدمياط
مستقبل وطن بدمياط يشارك في تكريم أبطال حرب أكتوبر بقرية كفر
ماجدة بدوى
شاركت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الزرقا، فى محافظة دمياط، بحضور المهندس وليد التمامي أمين عام الحزب بمركز الزرقا والدكتورة فرنده الزلاقي امينة المرأة علي مستوي المحافظة، في حفل تكريم ابطال حرب اكتوبر بمركز شباب كفر المياسرة.

جاء ذلك في إطار المشاركات المجتمعية للحزب لمد جسور التواصل مع المواطنين.

كما تابع أمين عام الحزب سير الدورة الرمضانية التي ينظمها الحزب بالقرية كما ناقش مع امانة المراة والشباب سير الانشطة الحزب المختلفة بقري المركز خلال شهر رمضان المبارك.

وتوجه "التمامي"، بالشكر لامانة الحزب بالقرية وامانة الشباب والمرأة بالمركز علي جهودهم في التنسيق والمشاركة.
مستقبل وطن بدمياط يشارك في تكريم أبطال حرب أكتوبر بقرية كفر المياسرة.. صور
مستقبل وطن بدمياط يشارك في تكريم أبطال حرب أكتوبر بقرية كفر المياسرة.. صور
مستقبل وطن بدمياط يشارك في تكريم أبطال حرب أكتوبر بقرية كفر المياسرة.. صور
مستقبل وطن بدمياط يشارك في تكريم أبطال حرب أكتوبر بقرية كفر المياسرة.. صور

ترشيحاتنا

فيديو من داخل الحرم النبوي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد.. هيفاء وهبي تثير الجدل بـ بدلة بيضاء

الفرنسي هيرفي رينار يستعد لتدريب فريق مصري .. تعرف عليه

خالد الجندي يكشف عن طاعة هجرها المسلمون وغيابها يسبب كوارث.. فيديو

بشأن الانسحاب من الدوري.. تعليق غامض من خالد الغندور على بيان الأهلي

شاهد.. أسرة ملك الأردن على مائدة الإفطار بعيدا عن الرسميات.. أحلى لمة

ads

كنت فاكرة السمك هياكله.. اعترافات صادمة لـ قاتلة طفلها بـ شرم الشيخ.. صور

تعليق غريب من إسرائيل على هطول الأمطار داخل الحرم المكي

بالمستندات.. كاف ينتصر لبيان الأهلي التاريخي ويورط الجبلاية

فطسته فى الميه.. مأساة طفل شرم الشيخ..ابوه كان عايز يكتبه باسم مراته التانية وامه قتلته .. صور

شوبير يحرج سيف زاهر على الهواء

أساء للأفارقة.. الأعلى للإعلام يحقق في مخالفات برنامج شيخ الحارة

بعد 13 سنة من خناقة حسن شحاته وميدو.. شوبير يكشف سرا جديدا عنها

وفاة الطفلة صوفيا .. عانت بسبب تعرضها للهجوم والسخرية من شكلها

درة القاهرة الجديدة.. الرحاب فى ثوب جديد.. هشام طلعت مصطفى يفاجئ سكانها بأخبار سارة ويرفع شعار الرحابيون أولا.. تطوير شامل فى الخدمات وافتتاحات متتالية خلال الفترة القادمة

تايم سبورت تعلن إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي

الفرنسي هيرفي رينار يستعد لتدريب فريق مصري .. تعرف عليه

هذه المحافظات شديدة الحرارة غدا.. اعرف حالة الطقس المتوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس

في حفل إفطارها السنوي.. محبي مصر تكرم 1000 يتيم.. فيديو وصور

مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان فوشيا في بيروت.. صور