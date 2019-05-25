مستقبل وطن بدمياط يشارك في تكريم أبطال حرب أكتوبر بقرية كفر المياسرة.. صور

شاركت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الزرقا، فى محافظة دمياط، بحضور المهندس وليد التمامي أمين عام الحزب بمركز الزرقا والدكتورة فرنده الزلاقي امينة المرأة علي مستوي المحافظة، في حفل تكريم ابطال حرب اكتوبر بمركز شباب كفر المياسرة.



جاء ذلك في إطار المشاركات المجتمعية للحزب لمد جسور التواصل مع المواطنين.



كما تابع أمين عام الحزب سير الدورة الرمضانية التي ينظمها الحزب بالقرية كما ناقش مع امانة المراة والشباب سير الانشطة الحزب المختلفة بقري المركز خلال شهر رمضان المبارك.



وتوجه "التمامي"، بالشكر لامانة الحزب بالقرية وامانة الشباب والمرأة بالمركز علي جهودهم في التنسيق والمشاركة.