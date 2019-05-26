٢٦ مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك



شخصية اليوم في علم الأرقام..



إذا كنت مولودا في يوم 26 مايو فإن ذلك يعني أنك تتعامل بمنطق العدل وتحترم الحقوق.. لكنك تبدو في كثير من الأحيان صارما وانفعاليا، وتعاني في داخلك من حساسية مفرطة.



نصيحة:



هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء قبل الإقدام عليه.

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصائح مهمة لمواليد اليوم ٢٦ مايو ، وفقا لعلم الأرقام.