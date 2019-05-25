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أخبار العالم

حكومة النرويج: مستعدون لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح محادثات فنزويلا

السبت 25/مايو/2019 - 11:34 م
الخارجية النرويجية
الخارجية النرويجية
أ ش أ
أعربت وزارة الخارجية النرويجية اليوم /السبت/ عن استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح المحادثات التي من المقرر أن تجرى في أوسلو الأسبوع المقبل بين ممثلي الحكومة والمعارضة الفنزويلية.

وذكرت شبكة /فوكس نيوز/ الإخبارية الأمريكية أن الخارجية النرويجية أوضحت - في بيان - أن الطرفين قررا العودة إلى أوسلو الأسبوع القادم للاشتراك في المحادثات الرامية إلى حل الأزمة السياسية الراهنة التي تعصف بفنزويلا .

يشار إلى أن حكومة فنزويلا بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو تتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء المعارضة بهدف الإطاحة بالحكومة القائمة في فنزويلا.

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