عاطفيا ومهنيا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 26- 5- 2019



اجتماعيا ومهنيا: تنصحك الأفلاك أن تعمل في صمت وأن تتجنب الانفعال سريعا.

صحيا: القمر في منزل الصحة ينصحك أن تهتم اليوم بصحتك وسلامتك.



الثور

من 21/4 إلى 21/5



اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك أن تحصل على دعم الأصدقاء ورؤساء العمل.

عاطفيا: فينوس في برجك تساعدك على تحقيق تواصل مثير مع الأحباب وتقوم بمبادرات مناسبة.



الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6



مهنيا: القمر ونبتون معاكسان وعليك ألا تتسرع وأن تفكر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.

ماليا: رغم الضغوط والتشوش.. الشمس وعطارد في برجك يمنحانك إدارة ذكية لحالتك المالية.



السرطان

من 22/6 إلى 22/7



ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يجعلك تفكر بطرق إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الأصدقاء تجعلك أكثر قدرة على عقد لقاءات عاطفية واجتماعية موفقة.



الأسد

من 23/7 إلى 22/8



اجتماعيا: الشمس وعطارد في منزل الأصدقاء يعدانك بأجواء إيجابية ويدفعانك للانطلاق وقد تعقد صداقات جديدة.

ماليا: القمر في منزل المدخرات وتستطيع اليوم أن تناقش أمورا مادية وتمضي في الاتجاه الصحيح.



العذراء

من 23/8 إلى 22/9



عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تهدأ فالصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل مع شريك حياتك.

مهنيا واجتماعيا: لا تصر على العناد فهناك دائما أشياء يمكن أن تتعلمها من الآخرين.



الميزان

من 23/9 إلى 22/10



مهنيا: القمر في منزل العمل يدفعك لتعيد تنظيم أعمالك وتبدو أكثر استعدادا للعطاء.

عائليا وصحيا: تنشغل اليوم بأمور عالقة وتستطيع أن تنظم أفكارك وألا تضيع وقتك وطاقتك.





العقرب

من 23/10 إلى 22/11



عاطفيا: القمر في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك.

اجتماعيا ومهنيا: الوضع الفلكي يساعدك أن تحسم بعض الأمور وتلتقط الفرص وتبدو ملهما.



القوس

من 23/11 إلى 21/12



عائليا: القمر في وضع معاكس وتطالبك الأفلاك بالصبر لفترة حتى تتحسن الأمور.

اجتماعيا: ينصحك الفلك أن تعتمد على نفسك ولا تنتظر كثيرا ممن حولك.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1



مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بطاقة كبيرة تساعدك على القيام بلقاءات مهمة.

عاطفيا وماليا: فينوس في منزل الحب تمنحك كل السحر والجاذبية وقد تحقق مكاسب مالية.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2



ماليا: القمر في منزل المال يساعدك اليوم على التخطيط بحكمة وتهتم بتحديد ميزانية وبمراجعة مصروفاتك وتتصرف بذكاء.

مهنيا: الشمس وعطارد داعمان ويمنحانك روح عطاء وتفهم مما يجعل الجميع يقدرك لشخصك.



الحوت

من 20/2 إلى 20/3



اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك ويمدك ذلك باليقظة والتألق والثقة والفلك يدعم كل مبادرة تقوم بها.

عاطفيا: تبدو مؤثرا في الجنس الآخر واليوم ترى تأثيرك في نظرات الإعجاب الموجهة لك.

تعد توقعات الأبراج من الأمور التى تشغل بال الكثيرين، ما يدفعهم إلى قراءتها؛ لمتابعة مردودها على جميع جوانب حياتهم "العاطفية والصحية والمهنية والمالية".الحملمن21/3 إلى 20/4