مصرع 24 شخصا في فيضانات أفغانستان الشهر الماضي

أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم السبت، مصرع 24 شخصا على الأقل خلال الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة التي اجتاحت البلاد في الشهر الماضي.



وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية أن وزارة إدارة الكوارث والشئون الإنسانية الأفغانية أوضحت - في بيان أصدرته بهذا الصدد - أن الفيضانات العاتية ألحقت أضرارا بستة أقاليم في أفغانستان، كما أسفرت أيضا عن جرح 11 شخصا آخرين.



وأشار البيان إلى أن الفيضانات دمرت كذلك أكثر من مائتين وعشرين منزلا في المناطق المتضررة.



