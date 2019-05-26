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محافظات

مدير عام المساجد ببني سويف: تخصيص 140 مسجدا للاعتكاف في رمضان

الأحد 26/مايو/2019 - 02:54 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
أعلن الشيخ عادل حيدر مدير إدارة المساجد بمديرية أوقاف بني سويف، إن عدد المساجد المخصصة للاعتكاف بالمحافظة 140 مسجدًا موزعة على مراكز المحافظة السبعة بواقع 15 مسجدا بكل مدينة ومركز .

وأشار "حيدر" ، في تصريحه "لصدي البلد" إلى أن الاعتكاف سيتم طبقا للشروط التي وضعتها الوزارة والتي تتضمن التقدم لإدارة المسجد خلال اليوم الأول من شهر رمضان مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للتحقق من كل شخص منعًا من استخدام الاعتكاف بصورة خاطئة.

ولفت إلى أنه يفضل الاعتكاف للمواطنين الذين يقطنون في المنطقة الكائن بها المسجد ، وأضاف إنه من المحظورات التي وضعتها الوزارة علي المعتكف ألا يصطحب مواد قابلة للإشتعال كما يشترط ألا يعتلي المنبر ولا يقوم بأداء الدروس داخل المسجد بخلاف إمام وخطيب المسجد ولا يتحدث في السياسة داخل المسجد علي أن يكون متفرغا للعباده فقط .

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