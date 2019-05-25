جروس: الزمالك لن يفرط في الكونفدرالية.. و3 حلول لتعويض غياب عمر السعيد

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، ثقته في لاعبيه قبل خوض مباراة الغد أمام فريق نهضة بركان المغربي في إياب نهائي البطولة الكونفدرالية الإفريقية، مشيرا إلى أن هدف الزمالك من البداية كان حصد اللقب القاري.



وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان التي أقيمت الأحد الماضي في المغرب قد انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف نظيف، إذ يحتاج الزمالك لتحقيق الانتصار غدا بفارق هدفين لضمان التتويج باللقب الإفريقي.



وقال جروس - خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي أقيم مساء اليوم السبت - "اتمنى أن يكلل مشوار الزمالك في البطولة بالنجاح.. فالفريق قطع مشوارا طويلا في الكونفدرالية، ولن نفرط فيها.. نتيجة مباراة الذهاب قد تمنحنا الأفضلية في العودة، وفرصتنا كبيرة لتحقيق ذلك، ولدينا ثلاثة حلول لتعويض غياب عمر السعيد، فهناك خالد بوطيب وحميد أحداد أو مشاركة اللاعبين معا".



ويغيب عن الزمالك في مباراة الغد، مهاجمه عمر السعيد بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثاني في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان، كما يغيب عن الفريق الأبيض للسبب نفسه الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز.



وأضاف جروس، "كنت اتمنى عدم استقبال أهداف في لقاء الذهاب، ولكن أمامنا 90 دقيقة فقط على اللقب، وأثق في قدرات لاعبي الزمالك على التعويض".

