تسوية الخلاف بين رئيس البرلمان ومستقبل وطن.. مائدة الحزب تسوى سوء التفاهم بين الطرفين.. عبد العال: سحابة صيف وعلاقتي بالنواب كأب وابنه

عبد العال: لا أحمل شيئا في قلبي من أحد سوى الود والاحترام

حزب مستقبل وطن يستعرض فيديو عن الإنجازات المشتركة مع عبد العال

مستقبل وطن:

تسوية سوء التفاهم مع عبد العال نقطة للتعاون لصالح الدولة



نظم أعضاء الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، حفل إفطار بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان.



كما شاركت مجموعة بارزة من قيادات الحزب أعضاء مجلس النواب، على رأسهم الدكتور محمد منظور ، نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، والنائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية، والنائب أشرف رشاد عثمان، والنائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.د والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية. والنائب محمود بدر.



كما شارك في النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنواب.



وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان كله اخوة، وأعضاؤه عملوا على الخروج بفترة عصيبة في تاريخ مصر، واستطاعت أن تنجز الكثير، ويجب على الكل الافتخار، مضيفا أن المجلس أصدر مجموعة من القوانين التي ساهمت في تثبيت أركان الدولة، وهذا الإدارة، التشريعي أسهم في الخروج بشكل المجلس الأمانة الصورة الداعية للفخر.



وأضاف "عبد العال"، خلال كلمته فى حفل إفطار أعضاء الامانة المركزية لحزب مستقبل وطن، امس، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، أن أداء المجلس أسكت جميع المغرضين في الداخل والخارج، مؤكدا على أنه لولا التكاتف بين النواب تخت القبة ما كان ليخرج المجلس بهذا الإنجاز.



وجاء الحفل فى حضور، المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والنائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس الحزب، والنائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، والنائب عماد سعد حمودة، والنائب فخرى طايل، والنائب أحمد سمير.



وأكد رئيس مجلس النواب، على حرصه على استمرار البرلمان وعمله في ثبات، ولا يحمل في صدره ضغينة من أحد، ولا يحمل حسابات لأحد إلا المودة والحب، ولم ينظر إلا العقارات والمعاناة التي تعرض لها خلال رئاسته للبرلمان.



واستطرد، رئيس البرلمان، أنه حاول بكل جهد لاستثمار علمه لخدمة هذا البلد، مؤكدًا أنه وبجانب الشعب يستطيع التغلب على جميع الصعوبات.



وأكد أن البرلمان له تاريخ عريق وطول سنواته وله أداء رائعا، مشيرا إلى أن البعض من النواب معذور لأنه لأول مرة يمارس 70% منهم العمل النيابي.



وتابع، حزب مستقبل وطن كان أحد المكونات الأساسية لائتلاف دعم مصر، وأول تصريح صدر لدعم الحزب كان منه شخصيا، رغم أنه كان لا يزال مبتدئا، مشيرا إلى أن ما حدث من خلاف مع الحزب مؤخرا، مجرد سحابة صيف، واحتجاجه كان بمثابة احتجاج أب على ابنه.



وأكد:"قدمتم نموذجا حزبيا جديرا بالاحترام أثناء صياغة القوانين وأثناء التعديلات الدستورية،مضيفا اكن جزيل الاحترام لكل نائب واحرص على حماية هذا البناء المؤسسى لمجلس النواب.



وأشار إلى أنه يقع على عاتقه عبء عدم تمرير تشريع يشوبه عيوب، وهذا أمر يفرضه عليه عمله المهني والتشريعي.



وأكد أن مجلس النواب أكبر داعم لما يقوم به الرئيس السيسي من إنجازات مطالبا الجميع بالاصطفاف خلفه لاستكمال الانجاز، وأن يكون لمصر دور في المعادلة الصعبة في البناء الافريقي والاقليمي.



كما أكد المهندس حسام الخولي، آمين عام حزب مستقبل وطن، أن ما حدث من خلاف. مع رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، مجرد خلاف طبيعي يحدث في أي مكان في العالم



وقال " الخولي. في تصريحات خاصة لــ صدى البلد، إن هذا الخلاف سيكون نقطة لتعاون أكبر بين رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، ومستقبل وطن بما يخدم مصلحة الدولة، وليس مصالح شخصية.



وأضاف، الأمين العام لمستقبل وطن، أن مجيء الدكتور علي عبد العال وحضوره حفل الإفطار اليوم، يؤكد على أن ما حدث من خلاف سابق لم يكن سوى سوء تفاهم، وليس لأحد اغراض من ورائه.



وأشاد حسام الخولي بحالة الألفة التي ظهرت بين الحزب والدكتور علي عبد العال اليوم، خلال حفل الإفطار.



ورغم الخلاف إلا أن الحزب جمعه برئيس المجلس مجموعة من الانجازات، تلخصت في فيديو استعرضه الحزب على هامش حفل الإفطار.



استعرض حزب مستقبل المهام التى قام بها خلاف الفترة السابقة، سواء فى التواصل المباشر مع المواطنين وذلك من خلال ندوات واجتماعات ومؤتمرات، والدور الذى قام به أعضاء الحزب تحت قبة البرلمان فى الرقابة والتشريع.



وتم عرض فيلم وثائقي استعرضوا فيه ما تم إنجازه من قبل الحزب على الصعيدين التشريعي والنيابي، حيث عرضوا أبرز القوانين التي شارك الحزب في إصدارها، ويسعى جاهدا ايضا لإصدار مجموعة أخرى من القوانين، والمقدرة بـ 34 قانونا منها قانون المرور ومكافحة الإرهاب ورعاية المسنين، ومكافحة التسول، وتنظيم المعاملات الالكترونيه وتنمية المشروعات المتوسطة والملكية الفكرية.