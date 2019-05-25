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حوادث

الحلاق اندبح بالموس بتاعه.. والسبب الخلاف على صوت الكاسيت وقت صلاة التراويح

السبت 25/مايو/2019 - 11:39 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
جمالات الدمنهورى
لقى "حلاق" مقتله على يد ،"عامل" بعزبة عثمان بدائر مركز شرطة المحمودية، بعد وقوع خلافات فيما بينهما حول ارتفاع صوت كاسيت، بمحل الحلاقة الخاص به أثنا صلاة التراويح ،مما أثار حفيظة المتهم فقام بطعن المجنى عليه عدة طعنات بموس الحلاقة مما تسبب فى إصابته بعدة طعنات نافذه أودت بحياته عقب دخوله المستشفى المركزى بالمحمودية.

ترجع أحداث الجريمة الى تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة من مركز شرطة المحمودية يفيد بوصول " محمد م ش " 22 سنة حلاق ومقيم بناحية عزبة عثمان بدائرة المركز مصاب بعدة طعنات نافذه وتوفى عقب دخولة المستشفى المركزى متأثرا بإصابته .
وعلى الفور انتقل الرائد كريم الخولى رئيس مباحث مركز شرطة المحمودية وبالفحص تبين أن وراء تلك الجريمة "ممدوح ر ع " 27 سنة عامل ومقيم بذات العنوان..وتم ضبط المتهم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الجريمة لقيام المجنى عليه بتشغيل الكاسيت بصوت مرتفع أثناء صلاة التراويح واضاف المتهم أنه قام بالذهاب الى المجنى عليه وطالبه بغلق الكاسيت نظرا لقيام المصلين بأداء صلاة التراويح فرفض الامر الذى أثار حفيظته فقام بطعنه.

تم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار اسامه المسلمى مدير نيابة المحمودية حبس المتهم أربعة ايام على ذمة التحقيقات.

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