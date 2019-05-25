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برلمان

توافد حفظة القرآن الكريم الى مسابقة مستقبل وطن بمطروح.. صور

السبت 25/مايو/2019 - 11:33 م
توافد المزيد من حفظة
توافد المزيد من حفظة القرآن الكريم على مسابقة مستقبل وطن بمط
ماجدة بدوى
استكمل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة مطروح بالتعاون مع مديرية الاوقاف رابع ايام فاعليات مسابقة القرآن الكريم بنادي مطروح الاجتماعي، وذلك بإشراف مشايخ مديرية اوقاف مطروح وعدد من قيادات الحزب.

وشهد اليوم الرابع نجاحًا باهرًا لا يقل عن الأيام الثلاثه الماضيه بل الاعداد فى تزايد مستمر، وسط حالة من البهجة والفرحة بين المشاركين مثنين على دور حزب مستقبل وطن فى كافة الفاعليات التى تهم المواطن المطروحي وكذلك اهتمامه على تشجيع الاطفال علي حفظ القرآن الكريم.

ومن المقرر استكمال فاعليات المسابقة غدا الأحد لحفظة نصف القرآن وثلاثة اجزاء، كما من المقرر اقامة المسابقة الخاصة بحفظة القرآن الكريم اقل من ثلاثة اجزاء غدا الاحد.
توافد حفظة القرآن الكريم الى مسابقة مستقبل وطن بمطروح.. صور
توافد حفظة القرآن الكريم الى مسابقة مستقبل وطن بمطروح.. صور
توافد حفظة القرآن الكريم الى مسابقة مستقبل وطن بمطروح.. صور

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