الجراد الإفريقي يهاجم الحدود الجنوبية.. فرق المكافحة تنطلق من أسوان لمواجهة الأسراب.. مسح شامل للزراعات.. والمحافظة: توفير الدعم اللوجستيى لفرق المكافحة وتجهيز العبارة النيلية لنقل المبيدات

قاعدة مكافحة الجراد تقوم بمسح شامل للزراعات بمدينة أبو سمبل وتحدد أماكن تجمعات الجراد

رش المبيدات اللازمة من خلال مواتير ومعدات متخصصة لذلك

سبب ظهور أسراب الجراد الصحراوي والإفريقي لموسم التكاثر في فصل الصيف من مايو إلى سبتمبر

مقاومة الجراد في الفترة المسائية التى يهدأ فيها ويتوقف عن الطيران

فرق المكافحة تنطلق من قاعدة الجراد الرئيسية بمدينة أسوان و 11 فرقة أخرى على مستوى المحافظة

جهود متواصلة ومستمرة تبذلها فرق مكافحة الجراد التابعة لوزارة الزراعة بأسوان لمقاومة تجمعات لأسراب الجراد التى ظهرت أمس الأول على الحدود الجنوبية لمحافظة أسوان.. ويستعرض " صدى البلد " جهود قاعدة مكافحة الجراد بأسوان.قال أحمد إسماعيل مدير عام قاعدة مكافحة الجراد، إنه فور ورود بلاغ عن وجود مجموعات من أسراب الجراد بمنطقة الكيلو 16 بمدينة أبو سمبل تم على الفور إنطلاق فرق المكافحة وإجراء مسح شامل لكافة الزراعات بالمدينة وتم التعرف على المناطق المتواجد بها أسراب الجراد الصحراوى والإفريقى القادم من السودان .وأوضح مدير قاعدة الجراد بأسوان، أنه تم مساء الجمعة البدء فى أعمال المكافحة والمقاومة برش المبيدات اللازمة من خلال مواتير ومعدات مخصصة لذلك.وأضاف أحمد إسماعيل أن سبب ظهور أسراب الجراد الصحراوى والإفريقي يرجع إلى أن موسم التكاثر الخاص به يبدأ خلال فصل الصيف من شهر مايو وحتى شهر سبتمبر ، وتقوم فرق المكافحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاومته فى حالة رصد أى تجمعات له.وأشار إلى أن أعمال المكافحة للجراد تتم خلال الفترة المسائية باعتبارها الفترة التى يهدأ فيها الجراد ويتوقف عن الطيران لتنفيذ أعمال الرش والقضاء عليه على الوجه الأكمل .وأكمل إسماعيل أن فرق المكافحة تنطلق من قاعدة الجراد الرئيسية بمدينة أسوان ، بالإضافة إلى 11 قاعدة جراد أخرى بأبو سمبل السياحية والعلاقى وجرف حسين ووادى عبادى والبرامية وأبرق وحماطة ومرسى علم والشيخ الشاذلى وأبو رماد وشلاتين .وأعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الزراعة ومقاومة الجراد ، بالإضافة إلى رئيس مدينة أبو سمبل بتكثيف أعمال المقاومة لتجمعات أسراب الجراد التى تم رصدها على الحدود الجنوبية من خلال نشر فرق مكافحة الجراد فى المنطقة الغربية المتاخمة لطريق أسوان / أبو سمبل البرى ، علاوة على المنطقة الشرقية والجنوبية والواقعة شرق بحيرة السد العالى .وكلف محافظ أسوان رئيس مدينة أبو سمبل بتوفير الدعم اللوجستيى لفرق المكافحة وتجهيز العبارة النيلية لنقل السيارات والمعدات والمبيدات اللازمة إلى المنطقة الشرقية للبدء فورًا فى أعمال المقاومة ، مع متابعة الموقف أولًا بأول وإخطار المحافظ شخصيًا بجهود المقاومة والمكافحة للسيطرة على كافة أسراب الجراد والقضاء عليها بشكل نهائى .