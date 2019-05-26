مالكها اتهم جيرانه.. اشتعال النار بحظيرة مواشي بطنطا.. صور

اندلع حريق هائل بحظيرة مواشي بقرية كفر المنصورة بمركز طنطا بمحافظة الغربية بشكل مفاجئ مما تسبب فى احتراق رءوس مواشي مما أصاب مالكها، وتم نقله الى طوارئ مستشفي كفرالزيات للحروق لاسعافه.



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل حظيرة مواشي بقرية كفر المنصورة التابعة لمركز طنطا.



وانتقلت الأجهزة الامنية الي مكان الواقعة، وتبين نفوق عدد من الماشية واصابة صاحبها وتم نقله الي المستشفي.



وبسؤال صاحب الحظيرة اتهم جيرانه بالتسبب في الواقعة، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه حيال الواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.