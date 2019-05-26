بور فؤاد تحتفل بـ يوم الوفاء للشهيد عمرو السقا

شهد المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، فعاليات يوم الوفاء للشهيد عمرو السقا التي نظمها أهالي مدينة بور فواد، بحضور المهندس محمد عبده رئيس مدينة بورفؤاد والنائب أحمد فرغلي، وأحمد جوهر، رئيس نادي المريخ، ورجلي الأعمال محمد السيد ومحمد عبد الفتاح المصري، والعميد عاصم سعدون والمقدم محمد واصف المستشار العسكري للمحافظة.



وأقيمت مباراة ضمن فعاليات يوم الوفاء بين فريقي قدامى النادي المصري وقدامى الإسماعيلي، وشهدت حضور نجوم الإسماعيلي السابقين محمد صلاح أبو جريشة وأحمد فكري الصغير وطارق الصاوي ونجوم المصري سيف داود وعمرو الدسوقي ومحمد عيد.



وقال السكرتير العام للمحافظة، إن بور فؤاد تضرب دائما المثل في الوفاء والإخلاص لأبنائها، مضيفا "اسم الشهيد سيظل في وجداننا على مر التاريخ، بعد أن حفر اسمه بحروف من نور في سجل البطولة والوفاء.