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أخبار العالم

مسيرة حاشدة أمام البرلمان الألباني للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما

السبت 25/مايو/2019 - 11:32 م
مسيرة سابقة امام
مسيرة سابقة امام برلمان ألبانيا
أ ش أ

تيرانا في 25 مايو /أ ش أ/ نظم أنصار المعارضة الألبانية اليوم مسيرة حاشدة في تيرانا للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء إيدى راما وسط اتهامات بالفساد.
وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المشاركين في المسيرة اتجهوا إلى مبنى البرلمان رافعين الشعارات التي تطالب راما بالاستقالة بوصفها السبيل الوحيد لبدء الحوار وإنهاء الأزمة الراهنة في البانيا.
وأكدت المعارضة - بقيادة الحزب الديمقراطي - مجددا رفضها التفاوض مع راما، متهمة الحكومة بـ"الفساد والارتباط بعصابات الجريمة المنظمة" على حد زعمها.
على صعيد متصل ، ناشدت السفارة الأمريكية في تيرانا جميع الأطراف في البانيا ضرورة التحلي بضبط النفس ونبذ العنف والسعي إلى إجراء حوار بناء لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة في البلاد .


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