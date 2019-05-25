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محافظات

محافظ أسوان يهنئ طلاب التربية الخاصة الفائزين بجوائز على مستوى الجمهورية.. صور

السبت 25/مايو/2019 - 11:40 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
قدم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، خالص التهانى القلبية لطلاب التربية الخاصة لحصولهم على المراكز الثلاث الأولى فى العديد من بطولات ومسابقات التربية الخاصة والدمج والتى نظمتها الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالمدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمشاركة طلاب هذه الفئة المتميزة بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 22 إلى 25 مايو الجارى .

كما قدم المحافظ شكره لأولياء أمور طلاب القدرات الخاصة لمساندتهم لأبنائهم وتحفيزهم للمشاركة في مثل هذه البطولات والمسابقات وهو الذى كان دافعًا للحصول على مراكز متقدمة ورفع أسم محافظة أسوان عاليًا بين محافظات الجمهورية ، مقدمًا شكره أيضًا إلى جميع العاملين بالتربية الخاصة ، ومديرى المدارس المشاركة والمشرفين على البعثة والمدربين ومنسقى الأنشطة المختلفة .

وأشاد "إبراهيم"، بهؤلاء الطلاب من هذه الفئة المثابرة من أبناء المجتمع الأسوانى و الذين يعتبروا نماذج مشرفة يحتذى بها فى الإصرار والعزيمة بقدراتهم ومواهبهم الفذة لأنهم يسعون للعمل على توظيفها بالشكل الأمثل وهو ما يجد إهتمامًا مستمرًا من الحكومة لدعم الموهوبين والقدرات الخاصة فى القطاعات الرياضية والفنية والثقافية .

ومن جانبه أوضح الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن طلاب التربية الفكرية أستطاعوا قهر المستحيل مثلما حقق من قبل طلاب التربية الخاصة ( الصم وضعاف السمع ) المراكز الأولى والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية فى المسابقات المختلفة التى يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية .

وأوضح "الفيومى"، بأن الطلاب الفائزين هم الطالبة أمنية خالد منصور والتى حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية والميدالية الذهبية فى مسابقة (العدو 100 متر) ، وأيضًا الطالبة هدير أشرف حسين والتى حصلت على المركز الثانى على مستوى الجمهورية والميدالية الفضية فى مسابقة (رمى الجلة) ، بجانب الطالبة هبة خيرى والتى حصلت على المركز الثانى على مستوى الجمهورية والميدالية الفضية فى مسابقة (تنس الطاولة) ، بالإضافة إلى الطالب محمد محمود أحمد (دمج) والذى حصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية والميدالية البرونزية فى مسابقة (العدو 200 متر) ، كما حصل نفس الطالب على المركز الثالث على مستوى الجمهورية والميدالية البرونزية أيضًا فى مسابقة (رمى الجلة).
محافظ أسوان يهنئ طلاب التربية الخاصة الفائزين بجوائز على مستوى الجمهورية.. صور
محافظ أسوان يهنئ طلاب التربية الخاصة الفائزين بجوائز على مستوى الجمهورية.. صور
محافظ أسوان يهنئ طلاب التربية الخاصة الفائزين بجوائز على مستوى الجمهورية.. صور
محافظ أسوان يهنئ طلاب التربية الخاصة الفائزين بجوائز على مستوى الجمهورية.. صور
محافظ أسوان يهنئ طلاب التربية الخاصة الفائزين بجوائز على مستوى الجمهورية.. صور

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