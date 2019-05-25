مسلم مسيحي إيد واحدة.. رجل أعمال قبطي ينظم حفل إفطار بشبرا الخيمة للعام الخامس.. صور

فى مشهد يجسد روح الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط بمحافظة القليوبية نظم أحد الشباب المسيحى بشبرا الخيمة للعام الخامس على التوالى حفل إفطار جماعى يجمع المسلمين والأقباط بمنطقة أم بيومى بشبرا الخيمة.



وقال سامح لويز، رجل أعمال بشبرا الخيمة إنه ينظم حفل الإفطار للعام الخامس على التوالي مؤكدا أن المسلمين والأقباط أخوة فى وطن واحد وأنه يبتغى وجه الله من ذلك الإفطار وأن ما رزقه الله به من خير بفضل الله مشيرا إلى أنه لا يوجد فى مصر فرق بين مسلم وقبطى مؤكدا أن المصريين نسيج واحد، وأمة واحدة، ويجمع الجميع وطن واحد، وتقاليد واحدة.



وأكد "لويز"، أنه يقوم بتنظيم حفل الإفطار للأشقاء المسلمين منذ 5 سنوات كنوع من أنواع الود والمحبة لأننا جميعا شركاء فى الوطن الغالى مصر مضيفا أن العديد من الأصدقاء والجيران يحرصون على التواجد فى حفل الإفطار بصفة مستمرة.



وأوضح أنه يستعين فى طهى الطعام بشيفات من فنادق على أعلى مستوى وأن الوجبات متنوعة ما بين لحوم وفراخ وحلوى مختلفة موضحا أنه سعيد جدا بحب الناس له حيث يقوم بخدمة الصائمين بنفسه مشيرا إلى أن المائدة تتسع لنحو 1000 فرد، فضلا عن وجبات أخرى يتم توزيعها فى علب مغلفة ويتم توصليها لمنازل الفقراء الذى يخجلون من الجلوس على الموائد.

