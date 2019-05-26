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حوادث

تناولت حبوب غير معلومة.. العناية الإلهية تنقذ طفلة من الموت بالبحيرة

الأحد 26/مايو/2019 - 01:35 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أنقذت العناية الإلهية طفلة مقيمة بقرية كفر امليط بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة لم تتجاوز 4 سنوات من الموت المؤكد بعد تناولها "حبوب" غير معلومة تسببت فى إصابتها بحالة تسمم وتم نقلها للمستشفى المركزى، واسعافها ووضعها تحت الملاحظة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة المحمودية يفيد بوصول الطفلة ملك سعيد بهنس 4 سنوات للمستشفى المركزى بحالة إعياء شديدة وبالإنتقال والفحص والمعاينه تبين إصابة الطفلة بالحالة المشار إليها بعد تناولها" برشام" غير معلوم.

وتم نقل الطفلة للمستشفى المركزى بالمحمودية لإجراء الإسعافات الأولية واتخاذ العلاج اللازم ووضعها تحت الملاحظة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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