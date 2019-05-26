ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

حسام موافي: رأيت بعيني قدرة الله وتجسيد آيات القرآن خلال عملي بالعناية المركزة

الأحد 26/مايو/2019 - 02:45 ص
حسام موافي
حسام موافي
هاني حسين
قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إنه زاول مهنة طبيب بالعناية المركزة 28 عاما.

وأضاف " موافي " في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج " المواجهة " على قناة " إكسترا نيوز": "رأيت الكثير من المتوفين في العناية المركزة، وهناك نوعان منهم المبتسم و"المكشر".

وتابع:" رأيت بعيني قدرة الله وتجسيد آيات القرآن الكريم في قوله تعالى " كل نفس ذائقة الموت"، خلال فترة عملي الطويلة داخل العناية المركزة".

ترشيحاتنا

حسن شحاتة يقدم نصيحة إلى منتخب مصر قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا

درة القاهرة الجديدة.. الرحاب فى ثوب جديد.. هشام طلعت مصطفى يفاجئ سكانها بأخبار سارة ويرفع شعار الرحابيون أولا.. تطوير شامل فى الخدمات وافتتاحات متتالية خلال الفترة القادمة

شاهد.. هيفاء وهبي تثير الجدل بـ بدلة بيضاء

بعد المخالفات والإساءات.. وقف برنامج بسمة وهبة عقب حلقة ماجد المصري في شيخ الحارة

أجيري: أتحمل مسؤولية اختياراتي لقائمة المنتخب.. وأحمد فتوح الأفضل

مصر الأصعب.. منتخب نيجيريا يفجر مفاجأة عن حظوظ الفوز بـ بطولة أمم أفريقيا

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس

مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان فوشيا في بيروت.. صور

فطسته فى الميه.. مأساة طفل شرم الشيخ..ابوه كان عايز يكتبه باسم مراته التانية وامه قتلته .. صور