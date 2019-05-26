حسام موافي: رأيت بعيني قدرة الله وتجسيد آيات القرآن خلال عملي بالعناية المركزة

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إنه زاول مهنة طبيب بالعناية المركزة 28 عاما.



وأضاف " موافي " في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج " المواجهة " على قناة " إكسترا نيوز": "رأيت الكثير من المتوفين في العناية المركزة، وهناك نوعان منهم المبتسم و"المكشر".



وتابع:" رأيت بعيني قدرة الله وتجسيد آيات القرآن الكريم في قوله تعالى " كل نفس ذائقة الموت"، خلال فترة عملي الطويلة داخل العناية المركزة".

