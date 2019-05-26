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حوادث

إصابة فتاتين في حادث سير بطريق الرحمانية دسوق

الأحد 26/مايو/2019 - 03:56 ص
صورة ارشيفية - حادث
صورة ارشيفية - حادث
جمالات الدمنهورى
تلقى اللواء مجدى القمرى مدير امن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة الرحمانية يفيد بوقوع حادث سير ومصابين، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين إصابة كل من لمياء سلامة مبروك ٢٢ سنة، ومفيدة إبراهيم نصار ٢٠ سنة من الرحمانية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. 

وتبين أنه أثناء عبور الفتاتين، طريق الرحمانية دسوق دهسهما تروسيكل أعلى الكوبرى العلوى، وتم نقلها إلى لمستشفى المركزى بالرحمانية.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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