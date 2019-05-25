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أخبار العالم

مصدر آخر للدخل.. معلومات استخباراتية تكشف تأثير العقوبات على ميليشيات إيران

السبت 25/مايو/2019 - 11:51 م
أفراد من الحرس الثوري
أفراد من الحرس الثوري الإيراني
رحيم يسري
نشرت وسائل إعلام أمريكية تقريرا أسندته إلى "معلومات استخباراتية" يفيد بأن الجماعات المدعومة من إيران في الشرق الأوسط تواجه أزمة مالية نتيجة نقص التمويل من جانب طهران.

وتشير معلومات من وزارة الخارجية الأمريكية إلى تقلص موارد ونفوذ إيران داخل المنطقة، ما أدى إلى تخفيض عدد الجماعات التي يدعمها النظام الإيراني، وفقا لقناة "فوكس نيوز".

وأشارت إلى أن إيران أخبرت مجموعات من الميليشيات في المنطقة أنها بحاجة "إلى العثور على مصادر أخرى للدخل" لأن إيران لم تعد في وضع يتيح لها تزويدها بالأموال.

وأوضحت أن تلك التحركات تتزامن مع دعوات حزب الله اللبناني لأنصاره على وسائل التواصل الاجتماعي للتبرع بالأموال.

وأظهرت المعلومات مواجهة سوريا نقصا في الوقود نتيجة العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران التي كانت تزود دمشق بالوقود.

جدير بالذكر أن العقوبات الأمريكية على إيران أدت إلى أزمة نقدية في طهران وفقد الريال الإيراني جزءا كبيرا من قيمته، ما أدى لارتفاع الأسعار، فيما بلغ معدل التضخم الرسمي 51.4% خلال 2018.

وأدى فرض العقوبات الأمريكية على إيران إلى أزمة نقدية مع فقدان الريال الإيراني أكثر من ثلثي قيمته ما تسبب بارتفاع الأسعار، وبلغ المعدل الرسمي للتضخم 51.4% على مدى عام 2018.

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