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رياضة

تدريبات خططية للاعبي الأهلي

السبت 25/مايو/2019 - 11:42 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التدريبات الخططية في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وحرص الجهاز الفني على إقامة أكثر من تقسيمة؛ لتنفيذ بعض الجمل الفنية، كما حرص الجهاز على تخصيص فقرة في نهاية مران الفريق للتصويب على المرمى.

وحرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعبين وتصويب بعض الأخطاء.

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